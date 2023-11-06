رفع 1040 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة، وأسفرت عن رفع

حملات في محافظة الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

رفع أطنان من القمامة بالدقهلية

وأوضحت أنه تم رفع 850 طن قمامة و120 طن مخلفات صلبة و70 طن أتربة وناتج تقليم شجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية على مدار يومين، بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن تمي الأمديد والسنلاوين ونبروه وميت غمر وأجا وبني عبيد، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.