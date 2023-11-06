حملات مكثفة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات وتمهيد الطرق في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهودها فى حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

رفع المخلفات والتراكمات بالشوارع

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الميادين والشوارع الرئيسية ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى ومن أمام نقابة المهندسين، وبنك الاسكان والتعمير بالري، وتم رفع المخلفات والقمامة من على كورنيش النيل وسط وشمال شارع مصر ومن داخل المشتل، كما تم رفع المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من الوحدات المحلية (بني محمد سلطان، وحي وسط، والبرجاية، ودمشير)، ونقل المخلفات للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

حملة مكبرة للنظافة بالشوارع

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز والقرى، حيث تم مسح وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، وبامتداد شارع بورسعيد بحى شمال وجنوب المدينة، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية للقرى. وفى مركز بنى مزار شمال المحافظة ، كثف حى شرق حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، كما تمكنت الوحدات المحلية من رفع المخلفات بقري ( شلقام والجرنوس وبردونها)، إلى جانب تمهيد الطرق من أجل خلق سيولة مرورية، رفع مخلفات وأشجار كثيفة أمام محطة مياه الشرب بشارع البحر، فضلا عن قيام الوحدة المحلية بالحسينية بأعمال النظافة ورفع المخلفات بكلا من عزبة التوت ومساكن العكاك والسهاريج بالدلايلة والنفق وتمهيد الطريق أعلى الكوبرى.