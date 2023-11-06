ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت التجارية لبيع السلع الغذائية، والمرور على المحلات وثلاجات حفظ اللحوم في نطاق المدينة، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

تحرير محاضر تموينية في الحملة

وقال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، في بيان، إن الحملة تتم بشكل مستمر ومكثف بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، بين تموين وعدم إعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية، وإعدام 140 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة الخواص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات على الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية وجميع السلاسل التجارية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وسيكون ذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية وشن حملات رقابية وتفتيشية بشكل مفاجئ لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.