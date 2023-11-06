ضبط 284 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على الأسواق بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 284 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية خلال اليومين الماضيين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من جانبه.

تحرير مخالفات تموينية

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير 284 مخالفة تموينية منها 210 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -اختراق ماكينة مخبز»، و72 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها «عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر- ذبح خارج المجازر - منتهية الصلاحية»، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.