محلل سياسي فلسطيني: حكومة نتنياهو تشن حرب إبادة ضد شعبنا في غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، محلل سياسي فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، إن حكومة بنيامين نتنياهو لازالت تعيش في أوهام كبيرة وتضع أهدافا غير قابلة للتنفيذ رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

حكومة نتنياهو تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين

وأضاف محلل سياسي فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن حكومة نتنياهو تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين وليس لديها خطة محتملة أو موضوعة لتنفيذ الأهداف التي تزعم أنها تريدها مثل القضاء على حركة حماس أو تحرير الرهائن.

حركة حماس ليست أشخاصا ولكنها فكرة موجودة بين المواطنين

وتابع محلل سياسي فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، «بالنسبة للقضاء على حركة حماس، فهذه الحركة ليست أشخاصا ولكنها فكرة موجودة بين المواطنين أو الخارج وأكثر من مكان، وبالتالي فإن نتنياهو عندما وضع هذا الهدف البعيد كان يستهدف إتاحة لنفسه أكبر وقت لارتكاب المزيد من المجازر وإيقاع أكبر عدد من الشهداء والضحايا الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية».

أهداف نتنياهو في قطاع غزة عبارة عن أطفال ونساء وشيوخ

وأكد محلل سياسي فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية على أن بنك أهداف نتنياهو في قطاع غزة عبارة عن أطفال ونساء وشيوخ والأعيان المدنية والثقافية والطبية والدينية، وما يتعلق باستعادة الأسرى الإسرائيليين، فإن نتنياهو لم ينجح فيه حتى اللحظة منذ شهر.