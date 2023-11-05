سيرين عبدالنور تدعم الشعب الفلسطيني: يحفرون بالدم قصة وطن
كتب:
بسمة شطا
11:51 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
سيرين عبد النور
أعلنت سيرين عبدالنور دعمها الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».
سيرين عبد النور تدعم فلسطين
وكتبت سيرين عبدالنور قائلة: «فلسطين قصة وجع، قهر وظلم قصة شعب ما بموت ولو مهما صار من إجرام رح يكمل المشوار ويحفر بالدم قصة وطن».
فلسطين قصة وجع، قهر وظلم— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 5, 2023
قصة شعب ما بموت
ولو مهما صار من إجرام
رح يكمل المشوار
ويحفر بالدم قصة وطن. #فلسطين #غزة pic.twitter.com/q72PazM0yL
يذكر أنَّ هناك كثير من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية منهم كريم عبدالعزيز وشيريهان وأحمد حلمي وكنده علوش ودنيا سمير غانم ودينا الشربيني ومحمد سلام وإيمي سمير غانم وأحمد مكي وحلا شيحة وحنان ترك وعدد آخر من الفنانين.