سيرين عبدالنور تدعم الشعب الفلسطيني: يحفرون بالدم قصة وطن

أعلنت سيرين عبدالنور دعمها الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

سيرين عبد النور تدعم فلسطين

وكتبت سيرين عبدالنور قائلة: «فلسطين قصة وجع، قهر وظلم قصة شعب ما بموت ولو مهما صار من إجرام رح يكمل المشوار ويحفر بالدم قصة وطن».

فلسطين قصة وجع، قهر وظلم

قصة شعب ما بموت

ولو مهما صار من إجرام

رح يكمل المشوار

ويحفر بالدم قصة وطن. #فلسطين #غزة pic.twitter.com/q72PazM0yL — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 5, 2023

يذكر أنَّ هناك كثير من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية منهم كريم عبدالعزيز وشيريهان وأحمد حلمي وكنده علوش ودنيا سمير غانم ودينا الشربيني ومحمد سلام وإيمي سمير غانم وأحمد مكي وحلا شيحة وحنان ترك وعدد آخر من الفنانين.