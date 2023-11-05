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سيرين عبدالنور تدعم الشعب الفلسطيني: يحفرون بالدم قصة وطن

كتب:

بسمة شطا
11:51 ص | الأحد 05 نوفمبر 2023
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

أعلنت سيرين عبدالنور دعمها الشعب الفلسطيني، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «إكس».

سيرين عبد النور تدعم فلسطين

وكتبت سيرين عبدالنور قائلة: «فلسطين قصة وجع، قهر وظلم قصة شعب ما بموت ولو مهما صار من إجرام رح يكمل المشوار ويحفر بالدم قصة وطن».

يذكر أنَّ هناك كثير من الفنانين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية منهم كريم عبدالعزيز وشيريهان وأحمد حلمي وكنده علوش ودنيا سمير غانم ودينا الشربيني ومحمد سلام وإيمي سمير غانم وأحمد مكي وحلا شيحة وحنان ترك وعدد آخر من الفنانين.

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