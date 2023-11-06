وزير النقل: القطار الخفيف ساعد على التنقل من إلى العاصمة الإدارية

أكّد وزير النقل، أنَّه لولا وجود القطار الكهربائي الخفيف لم يكن ليتمكّن أحد من الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العاشر من رمضان والمقرر مدّ القطار الخفيف إليها، موضحًا أنَّ كل هذه المشروعات متأخرة عن وقتها رغم الضائقة المالية التي يشهدها العالم.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكي، أنَّ من المخطط الوصول إلى توشكى وشرق العوينات بالقطار الكهربائي السريع وهو ما يسهم في توفير المأكل.

تأخير مشروعات النقل يعطل عملية التنمية

وأكد أنّ تأخير مشروعات النقل يعطل عملية التنمية، لافتا إلى أهمية منطقة المثلث الذهبي في قنا رغم عدم تنفيذ مشاريع بها لعدم وصول وسائل نقل لها، إلا أنَّ وزارة النقل تعمل على هذا الملف بشكل جيد، وتم إنشاء محطة كبيرة في ميناء سفاجا للاستفادة من منطقة المثلث الذهبي، وتم ربط الفرافرة بكل المدن المحيطة بعد تطوير الطرق.

وقال وزير النقل، إنَّه توجد منطقة صناعية في جرجا بالصعيد وتم إنشائها في 2017 ولم تدخل الورش للخدمة إلا بعد تطوير الطرق، وجار إنشاء القطار السريع ويصل لأبو سمبل، وهذا يؤكّد أنَّ كل مشروع نقل له هدف تنمية ولا يمكن تأجيله.