إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالعياط

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة قسم العياط، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ومصابين بالطريق الزراعي بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص قيادة سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة 5 من مستقليها، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.