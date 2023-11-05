إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف

اصيب ٨ أشخاص فى حادث تصادم بعد نفق الودى بدائرة القسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ومصابين بعد نفق الودى بدائرة القسم ، على الفور انتقل النقيب احمد عز ابو خطوه معاون مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة ٧ من مستقليها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات