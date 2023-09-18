تفاصيل حادث أبوتشت بقنا.. 3 وفيات و16 إصابة في انقلاب ميكروباص

أعلنت الجهات المعنية بمحافظة قنا، تفاصيل حادث أبوتشت بقنا، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص على طريق الخزان بدائرة المركز.

حادث أبوتشت بمحافظة قنا

وأوضحت الصور الأولى لـ حادث أبوتشت بقنا، انقلاب سيارة ميكروباص عدة مرات على جانب طريق الخزان، ما تسبب في وفيات وإصابات، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفيي نجع حمادي وأبوتشت المركزي.

أسماء المصابين والوفيات في حادث أبوتشت بقنا

وبحسب بيان رسمي لمرفق إسعاف قنا، فإن أسماء الوفيات في حادث أبوتشت بقنا هي: هارون محمد أحمد قناوي، 65 عامًا، وبخيتة جاد الرب علي، 35 عامًا، ومليكة سلامة هاشم، 56 عامًا، وتم وضع جثثهم في مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وجاءت أسماء المصابين في حادث أبوتشت كالتالي:

طه محمد عبد الراضي، 11 عامًا، وزينب جاد الرب 34 عامًا، ونعمة حسين 45 عامًا، سهير حسانين سالم، 33 عامًا، طه منصور حسانين 16 عامًا، سارة حمدي 42 عاما، و صباح ماضي محمد، 52 عامًا، صباح نورالدين ، وموسى 52 عامًا، هدية ماضي محمد، 64 عاما، عبد الرحمن أنس فهيم 12 عاما، أنس فهيم عطية 54 عامًا، فارس سعد خيري، 19 عامًا، رضا أحمد علي، 38 عامًا، خلود عماد حسين سالم، 12 عاما، رحمة منصور حسانين سالم 18 عامًا، معتز ممدوح أبو المجد، 10 سنوات.

وكان اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام (ص ط ج 6954) على طريق الخزان بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

نقل الجثث والمصابين في حادث أبوتشت بقنا

على الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفيي ابوتشت المركزي ونجع حمادي العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير إدارة مرور نجع حمادي لمعرفة أسباب الحادث.