إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم أمام مسجد الشرطة بدائرة قسم الشيخ زايد، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زاي، بأنه في أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 30 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأصيب 5 أشخاص من مستقلي السيارة في الحادث، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرته.