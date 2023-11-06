السيطرة على حريق بمصنع أسفنج بالبدرشين دون إصابات

اندلع حريق هائل في مصنع أسفنج بطريق المريوطية بقرية أبو صير بدائرة القسم، مما نتج عنه احتراق المصنع بالكامل، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، بنشوب حريق بمصنع أسفنج نتيجة ماس كهربائي بإحدى الماكينات الخاصة بالمصنع، مما نتج عنه احتراق المصنع بالكامل وعدد 6 نخلات دون أي إصابات.

تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.