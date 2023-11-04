نشوب حريق في محل أحذية دون إصابات بمنشأة القناطر

اندلع حريق فى محل أحذية بناحية قرية المنصورية مما أدى إلى اشتعال المحل بالكامل دون أس إصابات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل محل أحذية، وبالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات المحل بالكامل، ويرجح أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ولا يوجد أي إصابات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.