نشوب حريق بهيش ونخل في «القرصاية» دون إصابات بالجيزة

اندلع حريق بأرض فضاء بها هيش ونخل بمنطقة القرصاية جزيرة بين البحرين بدائرة القسم دون إصابات ، تم اخماد الحريق بمعرفة لانشات الحماية المدنية ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة بنشوب حريق بأرض فضاء بها هيش ونخل بالقرصاية بجزيرة بين البحرين بدائرة القسم ، على الفور انتقل المقدم هشام فتحى رئيس مباحث قسم الجيزة وبالانتقال تبين نشوب الحريق بأرض فضاء بها هيش ونخل وتبين احتراق ٣ نزلات والهيش دون اى إصابات ، تم اخماد الحريق بمعرفة لانشات الحماية المدنية ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات