مصرع مسن في حادث تصادم ببولاق الدكرور

لقي مسن على المعاش مصرعه، في حادث تصادم بشارع العشرين بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق، بمصرع مسن على المعاش 65 سنة في حادث تصادم، بشارع العشرين بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق، والرائد أيمن السكوري معاون أول القسم، إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير «ع ، ع» 65 سنة على المعاش بشارع العشرين، اصطدم به أتوبيس قيادة سائق 20 سنة وفر هاربا، وألقي القبض عليه، بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.