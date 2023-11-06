باحث سياسي عن قصف غزة: نتعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة فقدت رشدها تماما

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ تصريح وزير التراث الإسرائيلي إلياهو بإمكانية بضرورة استخدام أسلحة نووية في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة حتى لو كان يستخدم في إرسال رسائل تستهدف الضغط النفسي أو غيره، إلا أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

نتعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة فقدت رشدها تماما

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «نتعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة فقدت رشدها تماما، حيث لا تنظر إلى كم الخسائر التي تتكبدها بسبب هذا التصعيد، وليس كم الجرائم التي ترتكب فقط».

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «هذا التصريح ينطوي على أكثر من جريمة مثل حيازة الأسلحة النووية والتهديد والتلويح باستخدامها في إبادة البشر وغيرها من الجرائم، وهذا الأمر يمكن أن يكون نقطة انطلاق لبعض الأطراف العربية والإقليمية للضغط على الجانب الإسرائيلي فضلا عن التحرك لمنع سيناريو من هذا القبيل حتى لو كانت احتمالية حدوثه تظل ضئيلة».