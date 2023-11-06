باحث سياسي: منظمات دولية أكدت استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في غزة

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ العدوان الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في هجومه على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات الدولية تحدثت عن هذا الأمر على نحو واضح.

إسرائيل تجاوزت استخدام بعض الأسلحة التي توصف بأنها مجرمة دوليا

وأضاف باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن إسرائيل تجاوزت استخدام بعض الأسلحة التي توصف بأنها محرمة دوليا، مشيرًا إلى أنها تستخدم قنابل غير مناسبة لطبيعة العملية نفسها.

إسرائيل تشن حربا على نطاق جغرافي يحوي مدنيين

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «إسرائيل تشن حربا على نطاق جغرافي يحوي مدنيين، ولا تخوض حربا مع جيش نظامي، حيث تمادت في ذلك الأمر حتى أنها لوحت باستخدام الأسلحة النووية، وفقا للتصريحات التي صدرت من وزير التراث الإسرائيلي، وأعتقد أن هذه التصريحات نوع من الرسائل التحذيرية، ويكشف امتلاكها لترسانة نووية».