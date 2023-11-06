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إسرائيل تمنع أهالي الضفة الغربية بعدم قطف ثمار الزيتون

كتب:

أحمد عادل موسى
12:54 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

نشاء مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين

وقال سموتريتش في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت: «يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة أي خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون».

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بقلم أحمد عادل موسى