إحالة 7 موظفين في إدارة تعليمية ببني سويف للتحقيق لمخالفتهم خطوط السير

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم، إحالة 7 متابعين بالتعليم الفني في إدارة الواسطى التعليمية إلى التحقيق بالشؤون القانونية، وذلك بسبب التقصير في العمل، وعدم زيارة المدارس ومتابعتها مما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.

تغيب 7 من أعضاء التعليم الفني عن متابعة المدارس

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف خلال تصريحات خاصة، إلى أن لجان المتابعة والتفتيش، كشفت عن تغيب 7 من أعضاء التعليم الفني بإدارة الواسطى عن زيارة المدارس المحددة لهم مسبقًا، بالمخالفة لخطوط السير، وعليه تقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب التقصير والتراخي في أداء العمل وعدم زيارة المدارس ومتابعتها.

المتابعة المستمرة للمدارس في بني سويف

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف مرور أعضاء لجان المتابعة وقيادات الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جهود المتابعة الميدانية للمدارس في بني سويف

وتلقى محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، أعده الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس، والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والموجهين والإداريين والطلاب داخل المدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.