أستاذ استثمار: الاقتصاد الإسرائيلي يشهد خسائر بسبب الحرب في قطاع غزة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ عددًا كبيرًا من قطاعات الاقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلي تخسر بسبب الحرب الراهنة في قطاع غزة، وكذلك منطقة الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي ككل يدفعان ثمنًا كبيرًا للغاية.

كل قطاعات النشاط الاقتصادي ستتأثر في دولة الاحتلال

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ كل قطاعات النشاط الاقتصادي ستتأثر في دولة الاحتلال، فقد كان جزءًا من قوة العمل هناك يعتمد على مواطني غزة.

الدعم الغربي للاقتصاد الإسرائيلي مهم

وأشار إلى الدعم الغربي للاقتصاد الإسرائيلي، إذ وجّهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساندة مالية كبيرة إلى أوكرانيا وإسرائيل، لكن هذا الأمر يضغط على الاقتصاد الأمريكي، فقد أصبح المواطن الأمريكي يتساءل عن هذه المساندة المالية وأسبابها التي تأتي على حساب المواطن الأمريكي.