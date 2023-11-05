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«الوطني الفلسطيني»: تصريح «القنبلة النووية» يعبر عن عقل المحتل

كتب:

شريف سليمان
06:44 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
عميحاي إلياهو

عميحاي إلياهو

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أنّ تصريح الوزير الإسرائيلي العنصري بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن عقل المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية لوزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت «الخارجية الفلسطينية»، إن تصريحات إلياهو إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت»، فى وقت سابق، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

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