تخصيص 7 قطع أراض لإقامة مشروعات ومعارض للسلع المخفضة في الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، على تخصيص عدد من قطع الأراضي المختلفة لإقامة مشروعات قومية، وذلك خلال اجتماعه مع عدد المسؤولين.

تخصيص أراض في الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان، الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضي لإقامة مشروعات مختلفة، ومنها:

- قطعة أرض بمقابر العيسوي بالمنصورة، لإقامة مدافن للشهداء.

- تخصيص قطعة أرض على مساحة فدانين بقرية بشلا بمركز ميت غمر لإنشاء مدرسة يابانية عليها.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع أملاك دولة، بشارع عبدالسلام عارف، بنطاق حي غرب المنصورة، لإقامة معرض دائم لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

- إقامة معرض دائم لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالجزيرة الوسطى، بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 فدانا، لإقامة كلية تكنولوجية بتل المقدام، التابع للوحدة المحلية في ميت الفرماوي مركز ومدينة ميت غمر.

- تخصيص قطعة أرض مساحتها 146 مترا مربعا لصالح مديرية التموين لإنشاء مكتب تموين مطور بمدينة المنزلة، بإيجار اسمي 10 جنيهات للمتر سنوياً.

- إقامة معرض دائم لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بالسوق الحضاري بمدينة السنبلاوين.