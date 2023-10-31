«النقل»: إيرادات السكة الحديد أمس بلغت 15 مليون جنيه

كشفت وزارة النقل، عن أنّ إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمس بلغت 15 مليون جنيه، موضحا أنّ نسبة تشغيل القطارات تجاوزت 90%، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المرفق بصفة مستمرة: «الإيراد ممكن يوصل لـ20 مليون جنيه يوميا».

وأضاف وزارة النقل خلال مؤتمر صحفي، أنّ الوزارة حرصت على تطوير السكة الحديد سواء من خلال إضافة عربات جديد أو تطوير نظم الإشارات، فضلا عن التدريبات المستمرة للعنصر البشري.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ تغليظ عقوبات مخالفات القطارات والمترو، يأتي في إطار الاهتمام بالمرفق على أكمل وجه، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحة أنّها تتلقى رسائل يومية من جمهور الركاب، بشأن جودة الخدمة المقدمة في القطارات، وأي مشكلة تواجههم يتم التعامل معها بشكل فوري.