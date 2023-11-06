تفاصيل مد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى من المرج الجديدة حتى شبين القناطر

شهد وزير النقل على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الجر الكهربائي «مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف – القطار الكهربائي السريع».

14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة

ووقع وزير النقل على عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى «المرج الجديدة - شبين القناطر» بطول حوالى 19 كيلومترا، وعدد 14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.

وأكد وزير النقل أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع في استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، لتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة.

وتجدر الاشارة إلى أنه يجرى إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر، واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، ويجرى التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة، لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأوضح الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع «دراسات ‏النقل، والجدوى الاقتصادية، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماع ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية»، خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، وتمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية.‏

مضيفاً أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عام كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً .