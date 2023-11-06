«التنسيقية» تلتقي نقابات مهنية ومجالس قومية ضمن أعمال البرنامج الانتخابي

التقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بنقابة التمريض ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية، لسماع تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب في برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يُطرح بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات، أهمها: دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات، في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة توصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

توصيات اللقاءات

وتستهدف التنسيقية، استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.