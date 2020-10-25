"تنسيقية الأحزاب": المرأة أصبحت فاعلا أساسيا في الاستحقاقات الانتخابية

قال عمرو درويش عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، إن المرأة المصرية أصبحت فاعلًا بشكل حقيقي في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المرأة المصرية كانت رقمًا مهمًا في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الغرفة رصدت إقبالًا كبيرًا من السيدات في الانتخابات البرلمانية خارج مصر من خلال عدة شواهد.

وتابع: "المرأة شاركت بكثافة بالأمس واليوم، وينطبق نفس الأمر على الشباب، ردًا على الشائعات التي تزعم عزوف الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، ونتشرف بوجود 26 مرشحًا ومرشحة على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى 6 مرشحين بنظام الفردي".

وأردف "درويش": "الإقبال في القرى والأرياف أكبر من المدن، لأن الحماس يكون أكبر للمرشحين، وكانت المرأة أكبر الفئات المشاركة ويليها الشباب، وأعتقد أن نسب الحضور ستقترب من النسب العالمية".

ولفت، إلى أن حلايب وشلاتين تشهد إقبالًا كبيرًا للمرة الأولى بسبب زيادة الوعي بين المواطنين هناك: "نظمنا زيارة في وقت قريب إلى هناك، وزملاؤنا تحدثوا إلى الأهالي"، موضحًا أن المناطق التي شهدت أكثر كثافة بين الناخبين هي الصعيد بسبب القبلية ودعم المرشحين بقوة، كما تواجد الشباب، وستشهد المرحلة الثانية إقبالًا بشكل أكبر.

وحذر عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، من الخضوع للمال السياسي، مفسرًا ذلك بأن اختيار النواب بإرادة الحرة سيكون مجلس النواب أفضل: "المال السياسي هيبقى موجود لكنه مش هيبقى مؤثر في دوائر كثيرة".