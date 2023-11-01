ماذا تريد من الرئيس القادم؟.. وفد «التنسيقية» يسأل وقيادات «إرادة جيل» تجيب

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة مقر حزب إرادة جيل، والتقى رئيس الحزب النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

وشهد اللقاء من قيادات الحزب، النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، ونائبا الحزب الكاتب الصحفي محمود نفادي، ورجب حميدة.

حزب إرادة جيل

كما شهد اللقاء ماجد السيد نائب رئيس الحزب، واللواء محسن الفحام عضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد نصار أمين شباب الحزب، والدكتور محمد غنيم وحسام الجمل ومحمد رءوف ومحمود حافظ وحسن عدلي ومحمد سليم.

وضم وفد التنسيقية، النواب أكمل نجاتي ومحمد السباعي ومحمد فريد ومارك مجدي ومحمد سيف وعماد رءوف ونيفين إسكندر.

وأشاد النائب تيسير مطر بأداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الساحة السياسية، وداخل مجلسي النواب والشيوخ، وحازت التنسيقية احترام وتقدير الشعب المصري.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأكد تيسير مطر أنه يطلب من الرئيس القادم أن «يطول باله علينا، لأننا نعلم أن الحمل ثقيل عليه»، مطالبا بالاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار للصادرات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بفاعلية حزب إرادة جيل ومواقفه الداعمة لقضايا الوطن، ودعا الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن يسعى الرئيس القادم إلى تحقيق جودة الحياة للمصريين، وسعادتهم وبيئة نظيفة ووقف الاقتراض الخارجي، وعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب، واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.