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السيسي يرحب برئيس جنوب السودان: نقدر جهودكم من أجل ضمان استقرار أمن بلادكم

كتب:

نرمين عفيفي
02:19 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس جنوب  السودان سلفا كير، قائلًا «نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر والوفد لمرافق لكم، نرحب بكم في بلدكم الشقيق التي تربطكم بها روابط أزلية وتاريخ ممتد دعمت  خلاله مصر تطلعات شعبكم الكريم نحو مستقبل أفضل إيمانا بتحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة».

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي يعقده مع رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية «أؤكّد لكم تقديرنا الكامل للجهود التي تقومون بها من أجل استقرار أمن بلادكم».

 

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