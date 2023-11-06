«مستقبل وطن» بالفيوم يواصل دعم الرئيس السيسي في الانتخابات: قائد قطار التنمية

تواصل أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، دعم المرشح عبدالفتاح السيسي استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال عقد الكثير من الندوات والحملات التوعوية للمواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وأنّ الإدلاء بأصواتهم واجب وطني، فضلًا عن دعم السيسي باعتباره قائد قطار التنمية، وصاحب المواقف الشجاعة في القضية الفلسطينية.

وتناولت الفعاليات التي تم تنظيمها، خلال الساعات القليلة الماضية، ولا تزال مستمرة، أهمية المشاركة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، واستعراض إنجازاته خلال توليه رئاسة مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وتولى أمناء حزب مستقبل وطن، توعية المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بالأحداث الجارية، وموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس السيسي ودعم كل قراراته تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.

استكمال استراتيجية مصر 2030

وجرى التأكيد على ضرورة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي لتولي ولاية رئاسية جديدة، بهدف استكمال الإنجازات وقطار التنمية الذي انطلق في كافة القطاعات بمختلف محافظات مصر، وتنفيذ استراتيجية مصر 2023.

ضرورة المشاركة في الاقتراع

وشددت الندوات على ضرورة الاحتشاد والنزول إلى اللجان، والمشاركة في الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تنطلق أيام 10، و11، و12 ديسمبر المُقبل، واختيار المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2024 لاستكمال الاستقرار ومسيرة التنمية، ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى

وذكر الجميع إنّ الرئيس السيسي قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلم يتوقف عن الإنجازات منذ توليه المسؤولية عام 2014، فضلًا عن تنفيذ المشروعات العملاقة في أحلك الظروف والتي أصبحت تجذب الاستثمار الآن، فضلًا عن الأمن والاستقرار الذين أصبحا أهم سمات الوطن، ولا يزال ينفذ المشروعات في كل ربوع مصر.

المشاركة السياسية جزء من القيم

وأكدّ أمناء الحزب أنّ المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية هو جزء من القيم الرئيسية للجمهورية الجديدة، وأهمية تفعيلها، ونشر الوعي والتثقيف السياسي للمواطنين، كما أنّ المشاركة واجب دستوري على كل مواطن لإعلاء قيمة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، لذا فإنّ الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت في صناديق الاقتراع.