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السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
11:21 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان، سلفا كير لدى وصوله إلى قصر الاتحادية.

 

 

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