السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 11:21 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جنوب السودان، سلفا كير لدى وصوله إلى قصر الاتحادية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل السيسي يتفق مع رئيس وزراء كندا على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة «مستقبل وطن» يناقش استعدادات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي «مستقبل وطن» بالفيوم يواصل دعم الرئيس السيسي في الانتخابات: قائد قطار التنمية جنوب السودان السيسي بقلم نرمين عفيفي