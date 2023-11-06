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«مستقبل وطن» يناقش استعدادات الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد أباظة وعمرو صالح
12:24 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
جانب من اجتماع حزب مستقبل وطن

جانب من اجتماع حزب مستقبل وطن

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة استعدادات للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار دعم الحزب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاسيما مع اقتراب انطلاق فترة الدعاية الانتخابية. 

مستقبل وطن يُناقش استعدات الحزب للانتخابات 

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية. 

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي قدرة حزب مستقبل وطن على حشد ملايين الناخبيين في جميع محافظات مصر، وعرض خلال الاجتماع جدول المؤتمرات التي ستنظمها الأمانة المركزية، مؤكدا على حضور جميع أعضاء الأمانة المركزية للمؤتمرات الجماهيرية للمحافظات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وطرح الحضور عددا من المقترحات لدعم رؤية حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والآليات التنظيمية، فضلا عن دعم خطة الحزب في تنظيم مؤتمرات جماهيرية حاشدة تليق بحجم حزب مستقبل وطن واستنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة المقبلة.

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