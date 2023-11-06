السيسي: مصر لم تدخر جهدا في دعم جنوب السودان رغم التحديات الاقتصادية الدولية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أجرى اليوم مباحثات مع رئيس جنوب السودان وكانت معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية لبلدينا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي يعقده مع رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية: «أؤكد أنه رغم التحديات الاقتصادية الدولية إلا أن مصر لم تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق في مجالات بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية بمختلف المجالات»، مشددا على الدعم الكامل من مصر لشعب جنوب السودان وتنفيذه للاستحقاق الانتخابي.

وأضاف: «بحثت اليوم مع رئيس جمهورية السودان سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة وتوافقنا على تنسيق جهودنا بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعبونا».

وتابع:«تشاورنا حول الأزمة السودانية وتداعيتها على المنطقة وخصوصا دول الجوار المباشر، وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان، واتفقنا على تكثيف الاتصالات مع الأطراف بالسودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة لتجنيب شعب السودان مزيدا من الأضرار والتشتيت، واتفقنا على دعوة جميع الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أي مصالح فردية وتدخلات خارجية من شأنها تطيل الأزمة».