مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل لـ9 مواطنين بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، لاستقبال 9 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك في اللقاء الأسبوعي لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية.

اهتمام كبير بدعم وتمكين ذوي الهمم

وأكد محافظ الشرقية أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عام ذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والفقراء ضمن مبادرة حياة كريمة، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقراً، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

مساعدات مالية فورية ووظائف بالقطاع الخاص

وخلال اللقاء، كلف السكرتير العام، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 6 أسر من الأسر الأكثر احتياجا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم 4 مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ووجه السكرتير العام، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، كلف السكرتير العام، مفتش بحوث العمالة بمديرية العمل، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 8 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف السكرتير العام مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بعلاج نجل المواطنة «أ. هـ .م» من مركز الزقازيق، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له بالمجان لكونه تعرض لحادث سير ويحتاج للعلاج والمتابعة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.