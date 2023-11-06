أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجنوب سوداني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيًا، مع رئيس جنوب السودان خلال استقباله اليوم في قصر الاتحادية، وكان أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي، كالتالي:

- توافر الإرادة السياسية للبلدين نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة في مختلف المجالات.

- مصر لن تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها في بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية.

- دعم مصر الكامل لجهود الرئيس من أجل تحقيق السلام في البلاد.

- الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

- بحث سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك.

- التوافق على تنسيق الجهود بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح الشعوب.

- التشاور حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة.

- تكثيف الجهود والاتصالات بين الأطراف المعنية داخل السودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة.

- الاتفاق على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان.

- التأكيد على دور البلدين في الأزمة السودانية.

- تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

- التأكيد على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

- دعوة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرته نحو بناء مستقبل أفضل.