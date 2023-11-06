رئيس جنوب السودان سلفا كير: ناقشت مع السيسي دعم طلابنا الدارسين في مصر

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إنه ناقش عددت من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الاثنين، لافتًا في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، إلى أن اللقاء الثنائي ناقش كيفية استخدام واستغلال المذكرة الحالية للتفاهم الموقعة مع مصر، لإحداث تنمية بشرية سريعة.

وأضاف أن اللقاء ناقش أيضا دعم طلاب جنوب السودان الدارسين في مصر، بالإضافة لتبادل وجهات النظر حول الصراع في السودان، خاصة مع تفاقم الموقف الإنساني.

تابع:« اننى والرئيس السيسي نرا ان الحوار هو المسار الوحيد لانهاء هذا الصراع ودعم الطلاب ومن الناحية الشخصية أمل نواصل العمل ونحرز تقدم بشأن القضايا التي تمت مناقشتها اليوم».