اللقطات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الطب النفسي في غزة

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية» أولى اللقطات من استهداف الاحتلال لمستشفى الطب النفسي الوحيد الموجود بقطاع غزة، هذا بجانب قصف مستشفى العيون وتدمير أجزاء كبيرة منهما.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية، ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).