خبير سياسي: هناك معوقات فنية وتقنية تمنع استخدام النووي في غزة

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الوزير الإسرائلي بضرب غزة النووية تعكس طبيعته المتطرفة، ويعكس رسائل مهمة جدا لابد من النظر إليها، بالإضافة إلى أنه تصريح صادم جدا لمبادئ الأخلاق.

تفكير وزراء إسرائيل متطرف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بالرغم من النفي لكن هذا التصريح يعكس كيف يفكر الوزراء الإسرائيليون في التعامل مع قطاع غزة، وكيف يرون أنها جهنم، ولا يوجد فرصة لاستخدام السلاح النووي على أرض الواقع لأن أول المتضررين سيكون إسرائيل، وهناك كثير من المعوقات الفنية والتقنية التي تمنع استخدام النووي في هذه المساحة.

حل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الرجوع في هذا التصريح لا يقلل من خطورة ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائلي مع المدنيين في غزة، ويجب وقف إطلاق النار حتى حل القضية الفلسطينية.