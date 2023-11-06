توجيه عاجل من «التعليم» بشأن الغياب والامتحانات الشهرية

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، ومتابعة سير الامتحانات الشهرية الصف الأول والثاني الثانوي والاطمئنان علي انتظامها، مشددا الطلاب بالحضور والمواظبة حرصاً على مستقبلهم، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

تفعيل مسرحة المناهج

كما تابع «موسي» حجرة نادي اليونسكو وتفعيل مسرحة المناهج بتميز وإبداع، كذلك تابع نشاط المكتبة، وشجع أبنائه الطلبة على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك في كافة مسابقات المكتبة واثراء معلوماتهم بصورة دائمة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن سير العملية التعليمية، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات، والتهوية الجيدة داخل الفصول.

تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول

كما وجه بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.