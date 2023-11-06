سعر اليورو اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا مع نهاية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 32.38 و33.32 جنيه، وجاء سعر البيع بين 32.71 إلى 33.71 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وسعر اليورو اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، يمكن التعرف عليه كما يلي في عدد من البنوك خلال نهاية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو في بنك مصر بـ32.44 جنيه للشراء و32.75 جنيه البيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر اليورو في أبوظبي الإسلامي الشراء 32.62 جنيه، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ32.54 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة خلال نهاية التعاملات بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.