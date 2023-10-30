أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل كافة البنوك المصرية، تلك الهدوء المستمر منذ شهر أغسطس الماضي ليبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 32.65 جنيه للشراء و 32.76 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 32.45 جنيه للشراء و 32.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.60 جنيه بيعا و 32.45 جنيه شراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 32.71 جنيه للبيع و 32.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي يبلغ 32.74 جنيه للشراء و 33.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- وعن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الاثنين يسجل في 32.56 جنيه للشراء و 32.71 جنيه للبيع وذلك داخل بنك القاهرة.