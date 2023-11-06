فعاليات اليوم الثاني للأسبوع البيئي للكليات في جامعة كفر الشيخ

تمتد فعاليات الأسبوع البيئي في جامعة كفر الشيخ لمدة تسعة أيام، ابتداءً من الثالث من نوفمبر حتى التاسع من نفس الشهر، ويتم تنظيم هذا الحدث برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشمل الفعاليات العديد من الندوات والفعاليات التي تنظم في كليات الجامعة، وتستمر حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى حملات التشجير ودهانات الأرصفة، وجهود تنظيف المسطحات الخضراء، كما تُقام مباريات رياضية بيئية بين كليات الجامعة.

الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ

من جانبه، تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع الفعاليات الخاصة بالأسبوع الحالي، مؤكدًا أن فعاليات الأسبوع البيئي بالجامعة تأتي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، ويستهدف الحدث نشر الوعى المجتمعي والجامعي وإحاطة طلبة الجامعة بقضايا الاستدامة ونشر الوعي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاقتصاد الأخضر وأنظمته التعليمية والاستثمارية، وقضايا ترشيد الاستهلاك كإستراتيجية مجتمعية لمواجهة التضخم، بجانب ورش عمل حول طرق السلامة في بيئة العمل، والتدريب على حماية المباني الجامعية وتدوير المخلفات الإلكترونية والورش والمنازل، بجانب نشر الوعى المجتمعي بالقوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل وسلامتها.

نشر الوعي البيئي بالمجتمع

من جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في جامعة كفر الشيخ، أن فعاليات الأسبوع البيئي تهدف إلى نشر الوعى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وحث المجتمع الجامعي نحو المشاركة والابتكار ومحاولة إيجاد الحلول الذكية للمشكلات والأزمات البيئية والمجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية والتحول نحو الجامعات الخضراء والاستدامة الجامعية.

في هذا الإطار نظمت كليات، «الآداب، والثروة السمكية والصيدلة، والهندسة، والتربية الرياضية ،ومعهد علوم وتكنولوجيا والنانو»، بجامعة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي في اليوم الثاني، وقد تناولت هذه الندوات، المشكلات البيئية المعاصرة، التعريف بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكيمياء الخضراء والتغيرات المناخية، التخلص الأمثل للمخلفات الكيميائية في المعامل، التخلص من المخلفات الزراعية بصورة آمنة، مهندسون من أجل التنمية، التغيرات المناخية البيئية في المجال الرياضي وعلاقتها بنقص الأوكسجين، وفِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.

وفي القطاع الطبي، نظمت كلية الطب البشري، في اليوم الأول حمله للكشف عن قياس السمع وقياس ضغط العين وفحص أمراض وأورام الثدي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي لجامعة كفر الشيخ بالكلية، للكشف على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، تحت إشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور وائل الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت كلية طب الاسنان، فى اليوم الثاني، حملة طبية بالعيادة الطبية بالكلية مجانا وتشمل خلع ضرس العقل، زراعة العظم للحالات التي تعانى من خلخلة في الأسنان، تشخيص جميع أمراض الفم من قرح-حزاز- أورام وغيرها، حشو العصب في جلسة واحدة، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، تحت إشراف الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عبير عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.