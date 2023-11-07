استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في البنوك في بداية التعاملات، وسجل متوسط سعر صرف الدولار حوالي 30.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 30.93 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وسجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية تعاملات البنوك 33.08 جنيه لليورو، فيما بلغ سعر الريال السعودي حوالى 8.22 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 حوالى 30.84 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع حوالى 30.93 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنوك المصرية بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 حوالى 33.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 33.20 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-11-2023 حوالي 38.16 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 38.29 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء حوالي 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 8.24 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 حوالي 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 حوالي 33.77 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 100.18 جنيه.