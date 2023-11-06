محافظ البحر الأحمر يوجه بصيانة الإنارة والزراعة بطريق المطار

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، جولة تفقدية بطريق المطار بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير الطريق، الذي يهدف إلى رفع كفاءته وتحسين صورته البصرية أمام السائحين.

رافق المحافظ في الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد أعمال الصيانة الشاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطريق، واستبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة، وإنشاء كلمة ترحيب مجسمة عند مدخل المطار.

جولة محافظ البحر الأحمر بطريق المطار

كما وجه المحافظ جهاز التعمير بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على الطريق، ومراجعة حالة الإنارة والكهرباء على الطرق الدائرية الخارجية للمدينة.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين البنية التحتية وترقية الخدمات بطريق المطار الحيوي، لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للزوار والسياح.