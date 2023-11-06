فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 20 ألف سائح اليوم

يصل، اليوم الاثنين، 20 ألف سائح إلى فنادق الغردقة ومرسى علم، قادمين من مطارات أوروبا على متن 99 رحلة سياحية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين

وقال عمرو طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أشار إلى وصول 20 ألف سائح من 12 جنسية أوروبية مختلفة إلى فنادق الغردقة ومرسى علم، حيث يستقبل مطار الغردقة 88 رحلة تقل حوالي 18 ألف سائح على مدار اليوم، فيما يستقبل مطار مرسى علم 2000 سائح على متن 11 رحلة طيران.

انتعاش موسم السياحة في الغردقة ومرسى علم

وأوضح الخبير السياحي، انتعاش حركة السياحة تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوي واحتفالات السياح بالهالوين منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، متوقعا موسم سياحي شتوي ناجح خاصة مع احتفالات السياح بأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.