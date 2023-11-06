«لابسة أصفر وعمرها 6 شهور».. أب يبحث عن طفلته الرضيعة بين ركام غزة

لم يتوقف حاتم قيطة عن البحث عن طفلته الرضيعة «مَي» التي فقد أثرها ليلة أمس في قصف الطائرات الحربية لمربع سكني في مخيم المغازي في محافظة الوسطى جنوب مدينة غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الأب: بنت صغيرة عمرها ستة أشهر في أذنيها حلق وترتدي لباسا أصفر

يتنقل الأب بين أسرّة المرضى والمصابين تارة وفي خيمة الشهداء التي نصبت حديثا تارة، وأخرى المشرحة، لكنه لم يجد لها أثرا. وجاء إلى الركن الخاص بالصحفيين وسأل عنها وأعطاهم مواصفاتها، قائلا: «بنت صغيرة عمرها ستة أشهر في أذنيها حلق وترتدي لباسا أصفر».

أخرج الصحفيون هواتفهم النقالة وكاميراتهم التي التقطوا فيها مشاهد لمجزرة المغازي يفتشون في صور الأطفال وهو يحملق في عشرات الصور لكنه لم يجدها.

الاحتلال يقصف قلب مخيم المغازي

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا مكتظا في قلب مخيم المغازي، السبت، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، ودمرت عشرات الوحدات السكنية.

وتعج أروقة مستشفى شهداء الأقصى بمواطنين يبحثون عن أبنائهم أو أقاربهم الذين فقدوهم خلال العدوان على قطاع غزة.

ولا يزال متطوعون وفرق إنقاذ يحاولون إنقاذ من تبقى من المواطنين الذين لا يزالون تحت أطنان من الركام في قلب المخيم.