رانيا يوسف تعلن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم «كتف قانوني»

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم «كتف قانوني» للمخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد أسابيع من التحضير والتصوير، بينما لم تكشف عن موعد طرحه في دور العرض.

ونشرت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع صور وفيديو بصحبة الفنانة هالة صدقي، من كواليس التصوير، وعلقت عليها بقولها: «‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني».

وفي سياق متصل، تتعاون رانيا يوسف مع الفنانة شريف منير، في مسلسل «بقينا اتنين» الذي انطلق تصويره قبل ساعات، تمهيدًا لطرحه خلال الشهور القليلة المُقبلة.

ويُناقش مسلسل «وبقينا اتنين» شكل وطبيعة العلاقات الزوجية بعد الطلاق، في إطار اجتماعي لايت، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، بجانب شريف منير ورانيا يوسف، منهم ميمي جمال وعزت زين وآخرين، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.