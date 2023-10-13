مسلسل «وبقينا اتنين» يناقش مشكلات الطلاق بشكل كوميدي.. بطولة رانيا يوسف

يلتقي الثنائي شريف منير ورانيا يوسف، في عمل درامي جديد يحمل اسم «وبقينا اتنين»، الذي انطلق تصويره في الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويتطرق لعدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بمرحلة ما بعد انفصال الزوجين.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل «وبقينا اتنين»، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل «وبقينا اتنين»

وتدور قصة مسلسل «وبقينا اتنين»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول تداعيات قرار شركاء الحياة بالانفصال وإنهاء الحياة الزوجية، وما يترتب على الطلاق من صدمات نفسية، وتغيرات طارئة في أسلوب المعيشة.

وكان الفنان شريف منير، قد حقق نجاحًا الفترة الماضية بمسلسل «إيجار قديم»، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، وشاركه البطولة محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، إلهام وجدي، رحمة حسن، حازم سمير، هشام إسماعيل، علاء زينهم وبسمة داود، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.