حسن الرداد يدعم أبناء غزة بـ«صورة»: عاشت فلسطين

حرص الفنان حسن الرداد على دعم الشعب الفلسطيني ضد الجرائم غير الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ووقع نتيجتها عدد كبير من الشهداء من الأطفال.

حسن الرداد يدعم فلسطين

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره بصورة لعدد من أطفال غزة وهم يلعبون ويلهون وسط الدمار الذي وقع في منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي الغاشم وعلق عليها: «عاشت فلسطين».

الفنانون يدعمون فلسطين

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا منذ اللحظة الأولى لوقوع الأحداث الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني على دعمه إما من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التبرع أو التطوع ومن بينهم الفنانة شيريهان ومحمد سلام وحلا شيجا ودنيا سمير غانم وأحمد حلمي ودينا الشربيني وعمرو يوسف وإلهام شاهين ولبلبة وعلا غانم وريهام عبد الغفور.