تنبيه لكل «ست متجوزة» في برومو فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو»، بطولة الفنان حسن الرداد، البرومو الدعائي الأول للفيلم، في ضوء الحملة الدعائية للعمل، المُقرر طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي وسينمات الخليج، اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.

وحمل الإعلان الدعائي لفيلم «بلوموندو» تنبيهًا «لكل ست متجوزة»، حيث ظهر حسن الرداد بصحبة زوجته التي تُجسدها هاجر أحمد، في البرومو، وهو يودعها داخل المطار، قبل سفرها خارج البلاد، فيما تنبهه لعدة أمور، منها ألا يترك هاتفه بعيدًا عنه، ويتجاوب مع اتصالات «حماته»، لكن سيبدو أنها سينتهز فرصة وجودها بالخارج، ليدخل في علاقات نسائية، وذلك في إطار لايت كوميدي.

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

تدور القصة حول بلوموندو الشاب الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.