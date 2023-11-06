6 معلومات عن فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد.. في السينما الأسبوع المقبل

تستعد دور العرض السينمائي، لاستقبال أحدث الأفلام السينمائية خلال الأسبوع المقبل، وهو فيلم بلوموندو، للفنان حسن الرداد، والذي كان قد طرح آخر أفلامه «تحت تهديد السلاح» عام 2022 وشاركه البطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل ومي عمر وعباس أبو الحسن.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، وذلك من خلال السطور التالية:

- يطرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 15 نوفمبر من الشهر الجاري.

صناع وأبطال فيلم بلوموندو

- بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة.

- تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

- الفيلم اجتماعي كوميدي.

قصة فيلم بلوموندو

- تدور القصة حول بلوموندو الشاب الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.

- تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث انطلق تصويره في شهر مايو الماضي.